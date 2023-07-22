عمل في بداية حياته مراسلا.. كيف أثرت الصحافة على إبداعات "هيمنجواي"

تحل هذه الأيام الذكرى 124 لميلاد الكاتب الصحفي والروائي الأمريكي الشهير أرنست هيمنجواي، والذي عمل في بدايه حياته مراسلا صحفيا لجريدة "ذا كانساس سيتي ستار"، عاش هيمنجواي حياة حافلة بالنجاحات الصحفية، وعلى هامش تلك الحياة المتعلقة، كان له اهتماماته الخاصة ومنها: هيامه بلعب ألعاب عنيفة ومنها الملاكمة، ومصارعة الثيران، وصيد الحيتان والصيد في أدغال أفريقيا.



هيمنجواي هو أحد سحرة الكتابة الكبار، وأحد أبرز وأشهر الروائيين، وكتب العديد من الأعمال الروائية التي ذاعت شهرته عالميا منها: "الشمس تشرق أيضاً"، التي نشرت عام ١٩٢٦، و"وداع للسلاح "، عام ١٩٢٩، و"لمن ندق الأجراس: عام ١٩٤٠ و"فيما بعد الشهر" و"تحت الأشجار"عام ١٩٥٠، حصل على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٥٤ ومن قبل عام ١٩٥٣ على جائزة بوليتزر، تحولت العديد من أعماله الروائية إلى أعمال سينمائية، وذاعت شهرته عالميا.



كيف افادت الصحافة هيمنجواي

عمل هيمنجواي لفترة من حياته مراسلا حربيا، وقد حاز عن كتاباته الصحفية جائزة بولتيزر للصحافة عام 1953.

تقول الباحثة والأكاديمية الأمريكية جنيفيا هيلي ماين عبر حوار لها مع مجلة بابل "تعلم هيمنجواي في مجلة تورينتو ستار وكتب على صفحاتها مقالات ممتازة، نبهته الأديبة الأميركية جيرترود شتاين التي اتخذت باريس مقرا لها إلى أن الأدب بساطة وإشارات وومضات، على أنها ليست بساطة الوضوح والمباشرة التي تتوخاها الصحافة، وقد تعلم هذا الدرس ووعاه.