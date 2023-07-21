رامي جمال يفجر مفاجأة: "عندي مشكلة في الخلفة"

قال الفنان رامي جمال، إن أغنية "أنا مش بتاعت الكلام ده" أسئ استخدامها، وعمري ما هاقول أنها في تاريخي، أو إني عملتها، لأن مش دايما الفنان بيحسن استخدام الأغنية اللي معاه.

وأضاف رامي جمال، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، اليوم الجمعة: “عندي مشكلة في الخلفة، لكن الحمد لله ربنا رضاني”.

وتابع: "قولت لمرأتي مفيش وقت تعملي جدعة لو عايزة تكوني أم، لأن الست ممكن تستحمل أي حاجه إلا غريزة الأمومة".

وأردف: "عايز أنام على مخدتي وميكنش فيه حد مضايقه أو شايل مني".