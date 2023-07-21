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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل أسطورى.. تامر حسنى في أولى حفلات مهرجان "العالم علمين" (فيديو)

حفل تامر حسني بمهرجان
حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

تشهد منطقة العلمين أرينا في الوقت الحالي حفلا أسطوريا ضخما للنجم تامر حسني والمقام حاليا ضمن مهرجان مدينة العلمين “العالم علمين” في نسخته الأولى.

ورصدت كاميرا “الدستور” حضور الآلاف من الجمهور لحفل تامر حسني والذي يشهد إقبالا جماهيريا ضخما وتجهيزات على أعلى مستوى.

وافتتح منذ قليل الإعلامي شريف مدكور، فعاليات اليوم من مهرجان العلمين "العالم علمين" والمقام حاليًا على خشبة العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الإعلام والفن، كما حرص البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون على مشاركة النجم تامر حسني حفله الغنائي وتواجد على خشبة مسرح العلمين أرينا استعدادا لتقديم عرض استعراضي برفقة النجم تامر حسني على غرار المشهد الذي ظهرا فيه الثنائي في فيلم “تاج” على أنغام أغنية “هرمون السعادة” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات يراها الجمهور بشكل مختلف وجديد، ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتفاعل مع حركة تامر حسني على المسرح، وتصدر لوحات فنية مختلفة تقدم للمرة الأولى عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى في حفلات غنائية، كما تم تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية بالحفل الجديد.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، و في جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، و حلو المكان" وغيرها، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، الذي طرح منه أغنية تحمل نفس اسم الألبوم وأغنية أخرى تحمل اسم "تاج" و هو نفس اسم فيلمه الجديد والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.

منطقة العلمين أرينا العلمين أرينا تامر حسني مهرجان مدينة العلمين “العالم علمين” الدستور

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