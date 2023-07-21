حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول، وجرى اقتياد المتهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.