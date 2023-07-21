ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم بالأوقاف: ابن عطاء الله السكندرى نبهنا إلى مسألة الصحبة (فيديو)

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

قال الشيخ على الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإمام ابن عطاء الله السكندري نبهنا إلى مسألة الصحبة، بقوله: "لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا تصحب من لا يدلك على الله ما قاله"، أي الإنسان الكسول الذي لا يحب الاجتهاد والنجاح ويخفض بروحك إلى الأسفل.

وأضاف "الجمال" خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنه على الإنسان الابتعاد عن الشخص الذي إذا جالسه حدثه عن الهموم ومصائب الزمان، ولا يحدثه عن الله تعالى ولا يخبره بأي حديث يجعله متفائلًا، فذلك الشخص يجب ألا يجالسه لأنه يعطيه طاقة سلبية تؤثر في نفسيته وصحته.

وأوضح عالم الأوقاف، أن الإمام أكمل تنبيهنا حول الشخص الذي إذا جالسته حدثك عن الدنيا والشهوات والملذات فكل حديثه عن الدنيا، وليس عن الله والنبي والصحابة، لا يعطيك طاقة إيمانية بل يعطيك طاقة تخفض بروحك أسفل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة ابن عطاء الله السكندري الصحبة

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

عاشور الناجى.. مبادئ الأهلى بين حسام وإمام فى استطلاع «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية