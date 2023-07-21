قناة الناس| عالم بالأوقاف: ابن عطاء الله السكندرى نبهنا إلى مسألة الصحبة (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإمام ابن عطاء الله السكندري نبهنا إلى مسألة الصحبة، بقوله: "لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا تصحب من لا يدلك على الله ما قاله"، أي الإنسان الكسول الذي لا يحب الاجتهاد والنجاح ويخفض بروحك إلى الأسفل.

وأضاف "الجمال" خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنه على الإنسان الابتعاد عن الشخص الذي إذا جالسه حدثه عن الهموم ومصائب الزمان، ولا يحدثه عن الله تعالى ولا يخبره بأي حديث يجعله متفائلًا، فذلك الشخص يجب ألا يجالسه لأنه يعطيه طاقة سلبية تؤثر في نفسيته وصحته.

وأوضح عالم الأوقاف، أن الإمام أكمل تنبيهنا حول الشخص الذي إذا جالسته حدثك عن الدنيا والشهوات والملذات فكل حديثه عن الدنيا، وليس عن الله والنبي والصحابة، لا يعطيك طاقة إيمانية بل يعطيك طاقة تخفض بروحك أسفل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.