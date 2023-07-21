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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى الناظر: احذروا تلك العادات خلال الموجة الحارة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

قدم الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، نصائح لمواجهة الموجة الحارة العالية، منها ارتداء ملابس قطنية 100% للتخفيف من شدة الحرارة، ولا بد من ارتداء غطاء للرأس، والابتعاد عن حرارة الشمس حتى الساعة الثالثة عصرًا، والاستحمام بمياه باردة.

ونوه "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، على قناة "النهار"، إلى أن الاستحمام بالمياه الساخنة يساعد على تمدد الجلد، مما يشعرنا أكثر بحرارة الطقس.

وطالب استشارى الأمراض الجلدية، بتناول السلطة الخضراء يوميًا على الإفطار، والابتعاد عن المخللات والأملاح حتى الانتهاء من الموجة الحارة، وتناول أطعمة خفيفة، والاستغناء عن تناول السكريات بالفواكه، خاصة أن الصيف يحتوي على العديد من أنواع الفاكهة.

وتابع: لا بد من التهوية باستمرار، وعدم الجلوس أمام التكييف مباشرة خاصة أثناء تعرق الملابس، وعدم تناول المياه إذا تعرضت للحرارة العالية، منوهًا إلى أن البلاستيك يتفاعل مع المياه في درجات الحرارة العالية.

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