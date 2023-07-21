عالم مصرى يكشف لـ"لوغاريتم" تفاصيل تطوير "هيليم درون"

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي الحاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا الروبوتات الذكية في كوريا الجنوبية، عن تفاصيل تطويره للروبوت الطائر.

وقال خلال استضافته في برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، صممنا للبالون الطائر "هيليم درون"، مسار طيران معينًا، وكلفنا الأمر عامين ونصف العام من أعمال التطوير.

وأشار إلى أنه صاحب إسهامات بحثية في مجال تصميم الروبوتات والتفاعل التلقائي بين الإنسان والروبوتات، موضحًا أنه عمل على التصميم والتحكم في الروبوتات الطائرة لتغطية الفعاليات داخل الصالات المغلقة.

وأوضح أن العلاقة بين الإنسان والروبوت هو الملف الأهم القادم في العالم، متابعًا: "بنحقن الروبوت بمعلومات ليفهم طبيعة الإنسان، والتعامل مع أي بيئة عمل موجودة في مختلف أنحاء العالم".

وأكمل: "بخزن المعلومات في الروبوت كأني بربي طفل والمعلومات دي بتبني عنده معرفة، بدل النظام التقليدي".