الزمالك يطالب اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتسهيل إجراءات الجماهير

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى اللجنة المنظمة للبطولة العربية، لمطالبتها بتسهيل إجراءات رابطة مشجعي الأبيض بالمملكة العربية السعودية.

كما طلب الزمالك في خطابه تسهيل دخول الجماهير للملعب وأدوات التشجيع، وكذلك حجز تذاكر المباريات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية الخميس المقبل، في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 27 يوليو الحالي حتى 12 أغسطس المقبل.

ويستهل الفارس الأبيض مشواره في كاس الملك سلمان للأندية، بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو الجاري، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري المجموعات.

وفي الجولة الثانية، يواجه الزمالك فريق الشباب السعودي 31 من الشهر الجاري، ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس القادم.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الصربي خوان أوسوريو، قرر تقديم موعد سفر بعثة الفريق إلى السعودية ليكون الأحد المقبل 23 يوليو الجاري استعداداً للمشاركة في البطولة العربية.

وكان الزمالك حدد من قبل يوم 24 يوليو، قبل أن يقدم موعد السفر إلى 23 من الشهر نفسه.

وسيخوض الفريق تدريبه صباح الأحد المقبل، على ملعب النادي، على أن تسافر البعثة إلى السعودية مساء نفس اليوم.