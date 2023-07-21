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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: نحو ثلث الأراضى الأوكرانية مغطاة بقذائف لم تنفجر

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن أن نحو ثلث الأراضي الأوكرانية أصبحت مغطاة بقذائف لم تنفجر، بما في ذلك الألغام والقنابل العنقودية.

وسبق أن أعلنت المنظمة الأممية عن أنها تلقت "تقارير" عن عدة حالات استخدمت فيها القوات الروسية ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا، فيما أكدت واشنطن أن كييف تستخدم القنابل العنقودية الأمريكية، ضد القوات الروسية.

وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن "الألغام الأرضية ستمثل خطرًا على السكان المدنيين خلال سنوات، لأن نحو ثلث أراضي البلاد، حسب التقارير، مغطاة بالقذائف التي لم تنفجر والألغام الأرضية والقنابل العنقودية".

القنابل العنقودية

من جهته، دعا وزير خارجية الإكوادور، جوستافو مانريكي، طرفي النزاع في أوكرانيا إلى الامتناع عن استخدام الذخائر العنقودية.

في وقت سابق اليوم، أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا تستخدم القنابل العنقودية الأمريكية، التي تهدّد المدنيين، ضد القوات الروسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: "إن ردود الأفعال الأولية تشير إلى أنه تم استخدامها "بشكل فعال" في المواقع والعمليات الدفاعية الروسية".

وتنثر القنابل العنقودية عدة قنابل صغيرة وهي محظورة من قبل أكثر من 100 دولة.

ووافقت الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بها، بينما وعدت كييف بأن القنابل لن تستخدم إلا لضرب تجمعات جنود روسيا.

وفي مارس الماضي، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى "تقارير موثوقة" عن عدة حالات استخدمت فيها القوات الروسية ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا، مضيفًا أن الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة قد يشكل جرائم حرب.

وينتشر العشرات من المراقبين التابعين لمكتب الأمم المتحدة في أنحاء أوكرانيا، ضمن لجنة أنشأها مجلس الأمن بهدف التحقيق في جرائم حرب محتملة.

​​الأمم المتحدة مجلس الأمن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية قذائف لم تنفجر الاراضي الاوكرانية القنابل العنقودية

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