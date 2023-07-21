ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش المرور لموقع حادث تصادم سيارة ملاكي بأكتوبر لتيسير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث أثر تصادم سيارة ملاكي في طريق الواحات- أمام مول شهير بأكتوبر بشخصين لقي مصرعهما في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن فتاه كانت تقود السيارة واصطدمت سيارتها الملاكي بشابين كانوا يعبرون الطريق أمام مول شهير بطريق الواحات-   بأكتوبر، تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم التحفظ على الفتاة، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة وإعادة حركة الطريقة إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

"دفع حياته ثمن الحرية".. شاب حاول الهرب من الخطف فسقط جثة فى كرداسة

خبير اقتصادى: 600 مليار جنيه تكلفة التوسع الأفقى بالأراضى الزراعية

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

شوبير: لا مفاوضات بين الأهلى وبن شرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية