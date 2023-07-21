"حسناء الواحات" تقتل شابين والمرور يرفع آثار الحادث فى أكتوبر

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش المرور لموقع حادث تصادم سيارة ملاكي بأكتوبر لتيسير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث أثر تصادم سيارة ملاكي في طريق الواحات- أمام مول شهير بأكتوبر بشخصين لقي مصرعهما في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن فتاه كانت تقود السيارة واصطدمت سيارتها الملاكي بشابين كانوا يعبرون الطريق أمام مول شهير بطريق الواحات- بأكتوبر، تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم التحفظ على الفتاة، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة وإعادة حركة الطريقة إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.