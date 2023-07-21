"لوغاريتم": عالم مصرى وراء تصميم أحدث كاميرات الدرون فى العالم

سلطت حلقة اليوم الجمعة من برنامج "لوغاريتم"، عبر فضائية "دي إم سي"، الضوء على أحدث تقنيات التكنولوجيا في كوريا.

وقال الإعلامي أحمد فايق، خلال الحلقة، إن أحدث كاميرات الدرون التي قامت بتصوير كأس العالم مؤخرًا، تم تصنيعها في كوريا، موضحًا أنه فكرة وتنفيذ وتصميم عالم مصري مقيم في كوريا.

وأضاف أن معهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، توجد به كلية للدراسات العليا متخصصة بتدريب العلماء والباحثين ذوي المهارات العالية.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد الشرقاوي الحاصل على الدكتوراه في تكنولوجيا الروبوتات الذكية في كوريا الجنوبية هو مصمم أحدث كاميرات الدرون.