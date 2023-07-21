كيفية التعامل مع موجات الحر فى فترة مهرجان العلمين الجديدة؟

تعتبر فعاليات مهرجان العلمين من أهم الأحداث في الشرق الأوسط لعام 2023، حيث إنها فترة مثيرة تأتي مع العديد من المعروضات الفنية والترفيهية والثقافية.

ومع طقس الصيف الحار الذي تشهده المنطقة العربية في تلك الأوقات، قد يواجه الزوار بعض التحديات والصعوبات، ومن أجل الاستمتاع الكامل بالأجواء الاحتفالية، يجب أن نتعلم كيفية التعامل مع موجات الحر بشكل صحيح.

في السطور التالية، يستعرض الخبراء بموقع " ready" بعض النصائح الهامة للتغلب على الحرارة والاستمتاع بمهرجان العلمين بأفضل طريقة ممكنة.

ارتداء الملابس المناسبة:

من الضروري اختيار الملابس الخفيفة والمصنوعة من الأقمشة القطنية الناعمة التي تسمح بتهوية الجسم، حيث ينصح بتجنب الألوان الداكنة والملابس الضيقة التي تعترض تدفق الهواء، وعند زيارة مهرجان العلمين في أيام حارة، قم بتناول السوائل بشكل منتظم، مثل الماء والعصائر الطبيعية، للبقاء مرطبًا ومنعشًا.

استخدام واقي الشمس:

لا تنس استخدام واقي الشمس قبل الخروج للتجول في المهرجان، حيث يحمي واقي الشمس بشرتك من الأشعة الضارة ويحافظ على حالتها الصحية.

الحفاظ على الظل والتبريد:

احرص على البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، يمكنك أيضًا استخدام المظلات والمراوح المحمولة للتبريد، ولكن لا تعتمد على المروحة كجهاز تبريد أساسي، حيث تخلق المراوح تدفقًا للهواء وإحساسًا زائفًا بالراحة، لكنها لا تقلل درجة حرارة الجسم أو تمنع الأمراض المرتبطة بالحرارة.

حدد الأماكن في مجتمعك حيث يمكنك الذهاب للاستمتاع بالبرودة مثل المكتبات ومراكز التسوق أو اتصل بقسم الصحة المحلي للعثور على مركز تبريد في منطقتك.

تنظيم جدول الزيارة:

قم بتنظيم جدول زيارتك للمهرجان خلال ساعات الصباح المبكر أو في المساء حيث تكون درجات الحرارة أقل، حاول تجنب الزحام الشديد والأوقات الأكثر حرارة من اليوم.

الاهتمام بالنشاط البدني:

قُم بممارسة الأنشطة البدنية بشكل معتدل وتجنب الجهود الزائدة خلال فترة الحرارة الشديدة، حيث يمكنك الاستراحة في الأماكن المكيفة والترويح عن نفسك قبل الاستمتاع بالفعاليات الأخرى.