العراق ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم لتزويد بيروت بالوقود والنفط الخام

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام.

وقال وزير النفط في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23265 في عام 2023، الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقاً من تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار عبدالغني إلى "تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام، وستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة".

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض"بموقف العراق حكومة وشعباً لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، وهذا محط تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني".