مصرع شخص وإصابة آخر في تصام سيارتين شمال البحر الأحمر

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل (3614 م و ه) قيادة محمد ربيع عبدالرازق 32 سنة من محافظة القليوبية، بمقطورة (5974 ر ق ج) قيادة عبدالرحمن مصطفى محمود، وذلك قبل قرية الزعفرانة بنحو 2 كم.

أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة الأولى، وإصابة الثانى بإصابات خفيفة لم تستدعى نقله إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.