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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن وإصابة نجله صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان فى الغربية

حادث قطار
حادث قطار

لقى شخص في العقد السادس من عمره مصرعه، وأصيب نجله 22 عاما، باصابات بالغة بعد أن اقتحما مزلقان القطار بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، بدراجة بخارية فصدمهم القطار، اليوم الجمعة.

ووقع الحادث بمزلقان بوابة الصعيدي بمدينة سمنود عندما حاول رجل وابنه على دراجة بخارية، العبور من الحارة المفتوحة بالبوابة فصدمهم القطار، وتم نقلهم إلي المستشفى المركزي بسمنود، وتوفى الأب علي الفور، والابن في حالة حرجة وتم بتر قدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة سمنود ، بوقوع حادث تصادم بين قطار، ودراجة نارية يستقلها شخصان، مما أدى لمصرع أحدهما فى الحال، وإصابة الآخر وتم نقلهما لمستشفى سمنود.
 بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الرجل ونجله كانا يستقلان دراجة بخارية وأثناء عبور القطار على المزلقان بمنطقة الصعيدي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، حاولا العبور عكس الاتجاه إلا أن القطار داهمهما ودهسهما.

وتبين أن الجثمان للوالد بينما مازال الابن على قيد الحياة، وكلاهما مقيمين بمدينة سمنود، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي، كما تم نقل الإبن للمستشفي وتم إجراء عدة عمليات جراحية له، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، معاينة لمكان حادث اصطدام قطار بدراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر في سمنود، لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة. 

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وذكروا أنه خلال عبور قائد الدراجة النارية، وبصحبته شخص آخر تبين انه نجله، صدمهم القطار، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

المستشفى المركزى اليوم الجمعة إصابات بالغة مصرع وأصابة رجل وإبنه صدمهما القطار حال عبروهما المزلقان بدراجة بخارية بإصابات بالغة دراجة بخارية دراحة نارية لقي شخص مصرعه

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