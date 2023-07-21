مهرجان العلمين.. نجم الجيل يُنهى البروفات النهائية استعدادًا لحفل اليوم (صور)

أجرى نجم الجيل تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، البروفات النهائية استعدادًا لحفله الغنائي المقرر إقامته الليلة على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات أول الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين في نسخته الأولى.

وأجرى تامر حسني، بمشاركة فرقته الموسيقية البروفات على الأغنيات المقرر تقديمها لجمهوره خلال حفل الليلة، بالإضافة إلى بروفات على الألعاب النارية برفقة الفنان أحمد عصام، بجانب عدد من الاستعراضات الراقصة، كما انتهت بروفات العروض الحركية للحفل.

ويقدم تامر حسني، مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه "هرمون السعادة"، بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وحققت ناجحًا لافتًا.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام.

ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.

362694328_835325901297425_1390669039012421203_n (1)

362637856_835325941297421_8291267088825152662_n

362665185_835325947964087_2890892659747608259_n

362283233_835325951297420_4291412673484999354_n

362590688_835325944630754_3060535519718275692_n

362302442_835325931297422_7108883110910274087_n