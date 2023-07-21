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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. نجم الجيل يُنهى البروفات النهائية استعدادًا لحفل اليوم (صور)

تامر حسني وأحمد عصام
تامر حسني وأحمد عصام

أجرى نجم الجيل تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، البروفات النهائية استعدادًا لحفله الغنائي المقرر إقامته الليلة على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات أول الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين في نسخته الأولى.

وأجرى تامر حسني، بمشاركة فرقته الموسيقية البروفات على الأغنيات المقرر تقديمها لجمهوره خلال حفل الليلة، بالإضافة إلى بروفات على الألعاب النارية برفقة الفنان أحمد عصام، بجانب عدد من الاستعراضات الراقصة، كما انتهت بروفات العروض الحركية للحفل.

ويقدم تامر حسني، مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه "هرمون السعادة"، بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وحققت ناجحًا لافتًا.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام.

ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه. 

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تامر حسني النجم تامر حسني مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين تاج

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