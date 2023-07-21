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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات «أتشيمبونج»

بنجامين اتشيمبونج
بنجامين اتشيمبونج

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بإيقاف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشمبونج.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي الكرة القدم، يفيد بمنع الزمالك من قيد لاعبين جدد، لعدم دفعه مستحقات لاعبه السابق أتشمبونج، والتي تقدر بـ 180 ألف يورو.

وكان اللاعب الغاني، قد تقدم بشكوى جديدة من أجل الحصول على بقية مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، قبل أن يقرر «فيفا» حرمان النادي الأبيض من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الزمالك قد تلقى إخطارًا من لجنة فض المنازعات بالفيفا، في مايو الماضي، بأحقية أتشيمبونج في الحصول على 180 ألف يورو.

وانضم أتشيمبونج إلى صفوف الزمالك في صيف 2017، ولم يستمر طويلاً مع الفريق ليتم بعدها فسخ تعاقده، قبل يلجأ اللاعب الغاني إلى المحكمة الرياضية من أجل مستحقاته. 

وسبق لنادي الزمالك أن تلقى خطابا من «فيفا» الأسبوع الماضي بإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بصفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

الزمالك الاتحاد المصرى لكرة القدم بنجامين أتشمبونج الاتحاد الدولي الكرة القدم سبورتنج لشبونة شيكابالا

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إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات «أتشيمبونج»

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