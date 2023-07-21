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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث التليفزيونى

حسين زين
حسين زين

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الزملاء الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960. ذلك اليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني لتبدأ معه رسالة إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلامًا مهنيًا متميزًا أسهم بشكل كبير فى تشكيل ثقافة المجتمع وتنمية وعى المواطنين.

وأكد حسين زين أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التى تربى عليها أجيال عديدة.

وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطابًا إعلاميًا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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