“إهانة عميقة”.. الخارجية البريطانية تُدين حرق المصحف فى السويد
أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن حرق وتدنيس القرآن الكريم في السويد إهانة عميقة للمسلمين.
وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "حرق وتدنيس القرآن الكريم في ستوكهولم إهانة عميقة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وهو أمر غير ملائم تمامًا".
وأضاف: "ندين الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وسندافع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، ونساهم بتعزيز الاحترام المتبادل".
وتابع: "نحن ندرك المعاناة العميقة التي يعيشها المسلمين في جميع أنحاء العالم بسبب حرق القرآن".