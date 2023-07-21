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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بالفيوم

جريدة الدستور

لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء بعدما سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية خلال محاولته تحرير طائرته التي علقت بين أسلاك أحد أعمدة إنارة في قرية دوار جبله، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي القرية، بعدما صعقت الكهرباء الطفل فيما تخلصوا من الطائرات الورقية ومنعوا أبناءهم من اللهو بها خوفًا عليهم من تكرار نفس الحادث. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتعرض طفل للصعق بالكهرباء بعدما سقط عليه سلك من أحد أعمدة الإنارة في قرية دوار جبله.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع طفل يدعى ياسين أحمد (10 سنوات) إثر تعرضه للصعق الكهربائي بعد سقوط أحد الأسلاك الكهربائية عليه، وجرى نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بتسليم جثمان الطفل إلى أهليته فور الانتهاء من كل الإجراءات، كما انتقل فريق من كهرباء سنورس لإصلاح السلك وصيانة باقي الأسلاك حفاظًا على أرواح الأطفال.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء لهوه بطائرته الورقيه الفيوم

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