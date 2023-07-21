ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجّه باستكمال إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي المحليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية، مع إطفاء إنارة الشوارع غير الضرورية في الفترة المسائية، وكذا إطفاء المباني الحكومية ليلاً، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائي بمختلف المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، مثل (غرفة الأزمات، المكاتب المهمة). 

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ الكتاب الدوري رقم 75 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة، بشأن ترشيد الكهرباء إلحاقًا للكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2022 في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه وفقًا لذلك تلتزم كل الجهات بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وتتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيًا كانت الجهة التابعة لها، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة. 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى المحليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات والأنشطة التي تقام بها فى الفترة المسائية، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية، بالإضافة إلى استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.

أسوان استهلاك الكهرباء الح الجهات الحكومية الشوارع والميادين الفترة المسائية الفترة الصباحية الكهرباء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الكتاب الدورى المحال التجارية

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

ناجح بدرجة شهيد.. أسرة عرعراوى تروى لـ"الدستور" كيف حصل على 90% بالثانوية بعد استشهاده؟

بيراميدز يقترب من ضم هداف الأهلى والزمالك (خاص)

شرطة التعمير تواصل حملاتها المكبرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأرصاد تُحذر: طقس السبت شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات «أتشيمبونج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية