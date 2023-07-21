محافظ أسوان يوجّه باستكمال إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائى

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي المحليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية، مع إطفاء إنارة الشوارع غير الضرورية في الفترة المسائية، وكذا إطفاء المباني الحكومية ليلاً، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائي بمختلف المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، مثل (غرفة الأزمات، المكاتب المهمة).

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ الكتاب الدوري رقم 75 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة، بشأن ترشيد الكهرباء إلحاقًا للكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2022 في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه وفقًا لذلك تلتزم كل الجهات بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وتتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيًا كانت الجهة التابعة لها، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى المحليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات والأنشطة التي تقام بها فى الفترة المسائية، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية، بالإضافة إلى استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.