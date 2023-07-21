ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الاعتداء على بيلاروسيا اعتداء علينا".. أبرز تصريحات بوتين فى اجتماع مجلس الأمن الروسى

بوتين
بوتين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه الطارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين كالتالي:

  • الغرب يشعر بخيبة أمل واضحة من هجوم كييف المضاد، والعالم يرى أن الأسلحة الغربية تحترق بشكل جيد.
  • لا توجد نتائج واضحة للهجوم الأوكراني المضاد، وكييف خسرت الآلاف من جنودها، كما احترقت معدات الغرب التي أرسلت إليها.
  • النخبة الأمريكية تستفيد من إطالة الصراع، ونظام كييف يرغب في تقسيم أوكرانيا لصالح الغرب الذي لم يعد يرى أن وقود الحرب الأوكرانية كاف، وبات يفكر في بولندا وليتوانيا.
  • الاعتداء على بيلاروسيا اعتداء علينا، وسنرد بكل ما لدينا من وسائل لحماية مينسك وصد أي هجوم عليها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين الرئيس الروسي تصريحات الرئيس الروسي القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

بعد ظهورها على شواطئ الغردقة.. ما لا تعرفه عن سمكة شيطان البحر

وزير الزراعة ينعى الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء

محمد حمدى زكى يعتذر لجماهير أسوان عقب الفشل فى البقاء بالدورى الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال