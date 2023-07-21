"الاعتداء على بيلاروسيا اعتداء علينا".. أبرز تصريحات بوتين فى اجتماع مجلس الأمن الروسى
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه الطارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين كالتالي:
- الغرب يشعر بخيبة أمل واضحة من هجوم كييف المضاد، والعالم يرى أن الأسلحة الغربية تحترق بشكل جيد.
- لا توجد نتائج واضحة للهجوم الأوكراني المضاد، وكييف خسرت الآلاف من جنودها، كما احترقت معدات الغرب التي أرسلت إليها.
- النخبة الأمريكية تستفيد من إطالة الصراع، ونظام كييف يرغب في تقسيم أوكرانيا لصالح الغرب الذي لم يعد يرى أن وقود الحرب الأوكرانية كاف، وبات يفكر في بولندا وليتوانيا.
- الاعتداء على بيلاروسيا اعتداء علينا، وسنرد بكل ما لدينا من وسائل لحماية مينسك وصد أي هجوم عليها.