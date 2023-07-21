غدًا.. 30536 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الالتزام بكافة توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق غدًا السبت 22 يوليو في جميع مدارس مدن وقرى محافظة البحيرة وتستمر حتى الخميس 27 يوليو الجاري، كما روعي بجدول الامتحانات اعتبار يوم الأحد 23 يوليو إجازة في ضوء قرار دولة رئيس الوزراء واحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 220 لجنة بمدارس البحيرة تستقبل 30536 طالبًا وطالبة طوال أيام الامتحانات بعدد 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، وتم توزيع الملاحظين على كل اللجان وكذلك تم تجهيز أوراق الأسئلة وكذلك الإجابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات مباشرة عقب انتهاء الطلاب من أداء كل مادة.

كما أكد يوسف الديب تجهيز عدد 14 لجنة تستقبل 413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية التي تنطلق بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال نفس الفترة.

وشدد يوسف الديب على الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء، وكل سبل الراحة والأمان لضمان حسن سير الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وتقدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لجميع أبنائه بكل الأمنيات بالتوفيق والسداد وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.