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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "ألف روح".. بلقيس فتحى: السر فى اللهجة المصرية (فيديو)

بلقيس
بلقيس

أعربت الفنانة بلقيس فتحي، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "ألف روح" التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ردود أفعال كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. 

وقالت بلقيس إنها لم تتصور أن تنتشر الأغنية مثل النار في الهشيم خلال فترة قصيرة منذ طرحها، وحققت صدى كبيرًا من قِبل الجمهور بعدد من الدول العربية منها "مصر ولبنان والمغرب والعراق والسعودية".

وأضافت بلقيس في تصريحات لها: من ضمن أسباب نجاح الأغنية أنها لمست شريحة كبيرة من البنات داخل المجتمعات العربية لما حملته من مشاعر قوية، ودائمًا في اختياراتي للأغاني أحرص أن تكون كلماتها بها رسالة، وهذا ما حدث في "ألف روح" الذي تعاونت فيها مع الشاعر  أحمد حسن راؤول، وأن الأغنية ما زالت في التريند ونجاحها لسه مستمر.

وعن اختيارها للهجة المصرية، قالت: "الأغنية وصلت للجمهور العربي كله لأنني أرى أن الأغنية إذا كانت بلهجة مصرية، فهي تصل أسرع لكل الشعوب العربية وهذا الهدف كنت أقصده والحمدلله تحقق".

وتابعت: "الأغنية شبهي ومناسبة لكل شخص يسمعها في كل وقت وكل زمان لأنها تحمل رسائل بها تحدٍ وقوة ويشعر من يسمعها أنه قادر على النجاح والتقدم".

واختتمت بلقيس تصريحاتها بأنها تستعد لإحياء حفل جماهيري داخل جازان بالمملكة العربية السعودية وجهزت باقة متنوعة من أغانيها العربية والخليجية وستقدم للمرة الأولى أغنية "ألف روح" أمام الجمهور وبعدها ستعلن عن حفلها القادم في مصر خلال الفتره المقبلة.


https://youtu.be/1c4iZYW-SYY

احمد حسن راؤول احمد حسن اختياراتي الشاعر أحمد حسن راؤول منصات التواصل الاجتماعي

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