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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يجدد رفضه ممارسات السويد الاستفزازية بشأن المصحف الشريف

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

جدد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رفضه استمرار استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، بعد سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير.

وقال الحزب، في بيان، إن إصرار السلطات السويدية على منح الموافقة لبعض المتشددين لحرق كتاب الله الكريم يثير مشاعر المسلمين، ويمثل دعما للإرهاب والتطرف، ويتنافى تماما مع حرية الرأي والتعبير الذي تتشدق به هذه المجتمعات.

الحزب يؤيد دعوة الأزهر الشريف باستخدام سلاح المقاطعة

وثمَّن حزب حماة الوطن، موقف الأزهر الشريف، في رفض وإدانة هذه التصرفات، ودعوة المجتمعات العربية والإسلامية حول العالم لاتخاذ موقف موحد ضد السويد.

ويعلن الحزب توافقه أيضا مع دعوة الأزهر الشريف، بضرورة استمرار مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا لكتاب الله الكريم، وللضغط على السويد لوقف هذه الممارسات التي تنتهك حرية المعتقدات وتستفز مشاعر أكثر من ٢ مليار مسلم.

الأزهر الشريف السلطات السويدية الفريق جلال الهريدي المجتمعات العربية المصحف الشريف المنتجات المقاطع

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