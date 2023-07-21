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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة القاهرة بـ"حماة الوطن" تناقش خطة عمل الحزب للمرحلة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن، اجتماعا تنظيميا برئاسة المهندس محمد جمال الدين، أمين تنظيم القاهرة، بناءً على توجيهات اللواء أ.ح صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة، لقيادات قطاع شرق القاهرة بقيادة الدكتورة هالة كيرة، وماجد فهيم، أمين التنظيم بالقطاع، ومساعدي أمين القطاع، وأمناء الأقسام بالقطاع.

وناقش الاجتماع موقف العضويات وعرض التكليفات الصادرة من أمانة القاهرة وتنفيذ تعليمات القيادات بالأمانة العامة.

واستهدف الاجتماع البدء فى العضويات للعمل خلال الفتره القادمة على توسيع القاعدة الشعبية للحزب ووضع أجندة عمل بالتنسيق بين القطاع والأقسام لتنشيط التفاعل مع المواطنين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على فتح المجال للراغبين للانضمام للحزب ليكونوا أعضاء فاعلين من خلال الأمانات النوعية المختلفة، والتأكيد على مزيد من تنظيم الجهود للوصول نحو الأفضل والوقوف على الإيجابيات وهذا ما يؤكد عليه دائمًا قيادات الأمانة العامة لحزب "حُماة الوطن" بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أركان حرب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية.

اركان حرب الفريق جلال الهريدي اللواء أركان حرب اللواء طارق نصير أمين عام القاهرة حزب حماة الوطن

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