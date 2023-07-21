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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك التسجيل في بوابة مصر الرقمية

مصر الرقمية
مصر الرقمية

التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. من المواقع التي توفر العديد من الخدمات في جميع القطاعات، مثل الشهر العقاري والتوثيق والتموين وغيرها، مما يسهل على المواطنين إنجاز مصالحهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لمغادرة المنزل أو زيارة المصالح الحكومية.

ونرصد في التقرير التالي كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية:

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يمكن البدء في عملية التسجيل في بوابة مصر الرقمية في شهر مايو 2023، عن طريق الضغط على الرابط المتاح: https://digital.gov.eg/

ستظهر لك الصفحة الرئيسية للبوابة، ومن ثم يمكنك الضغط على "إنشاء حساب جديد". 

ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، رقم المصنع المدون على بطاقتك الشخصية، واسم الأم الأولى، بالإضافة إلى رقم هاتفك المحمول.

سيتم إرسال رسالة تفعيل إلى رقم هاتفك، وعليك إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام. يجب ألا تقل كلمة المرور التي تختارها عن 8 أحرف، ويجب إدخال بريدك الإلكتروني والضغط على "التالي".

 بعد ذلك، يمكنك الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية في شهر يوليو 2023، والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية والسجل التجاري والتأمين الاجتماعي والضرائب العقارية وخدمات التموين وغيرها.

كيفية تسجيل الضريبة على إيرادات تأجير العقارات والوحدات السكنية

رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

خدمات بوابة مصر الرقمية

  • خدمات البطاقات التموينية.
  • خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
  • خدمات مركباتي.
  • خدمات الشهر العقاري.
  • خدمات رخصي.
  • خدمات المحاكم.
  • خدمات القضايا.
  • خدمات التأمينات الاجتماعية على منصة مصر الرقمية.

يذكر أن تهدف منصة مصر الرقمية إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى صيغة رقمية، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية التي قدمت مشروعًا قوميًا جديدًا يسمى "مصر الرقمية". 

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير البنية التحتية للاتصالات، بينما تعاونت باقي الوزارات مع الوزارة المذكورة لتحقيق هذا الهدف.

وستتم إطلاق كافة الخدمات الحكومية تباعًا باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، لتحقيق حكومة رقمية متكاملة تمكّننا من تقديم كافة الخدمات من خلال منصة واحدة وهي "منصة مصر الرقمية".

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