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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عزام الأحمد يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا آخر مستجدات القضية الفلسطينية

عزام الأحمد خلال
عزام الأحمد خلال اللقاء

التقي عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر مجموعة بريكس في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

وخلال اللقاء، سلم "الأحمد" رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنظيره الجنوب إفريقي، تؤكد علاقة الصداقة الوطيدة بين البلدين، وتستعرض آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وتنكره لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب أبومازن في رسالته، عن شكره على دعوة دولة فلسطين للمشاركة في أعمال مؤتمر مجموعة بريكس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأكد "الأحمد" خلال اللقاء تطلع الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية إلى تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية الجنوب إفريقية، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حيا الرئيس رامافوزا الرئيس عباس، معربًا عن رغبته لمزيد من الحوار المستمر وتعميق التنسيق المشترك بين البلدين، وبين حركة فتح وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه مع أبومازن، وأنهما سيعملان معًا لتعميق علاقة الصداقة الفلسطينية الجنوب إفريقية، التي بدأها الرئيسان الراحلان نيلسون مانديلا وياسر عرفات.

- قمة بريكس تدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وأمس الخميس، دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس"، الذى عقد فى عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، "بريتوريا"، فى ختام أعماله، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأصدر المؤتمر خلال جلساته، قرارًا خاصًا بفلسطين، دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

عزام الاحمد رئيس جنوب أفريقيا مجموعة بريكس بريتوريا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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