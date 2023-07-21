ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة الشباب بـ"مصر أكتوبر" تطلق دورات تدريبية للمقبولين بنموذج محاكاة الدولة المصرية غدًا

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

تنظم أمانة الشباب المركزية بحزب مصر أكتوبر برئاسة مصطفى قطامش، دورات تدريبية للشباب المقبولين في نموذج محاكاة الدولة المصرية، بالتعاون مع اتحاد طلاب "تحيا مصر"، لمدة شهرين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر.

وتعقد الدورات يوم السبت من كل أسبوع بمقر الحزب في التجمع الأول، ويلقي محاضرات اليوم الأول اللواء أ.ح أشرف مظهر، والدكتور حسن رمزي استشاري تدريب وتطوير في اتحاد طلاب تحيا مصر.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب الاهتمام بتوسيع رؤية الشباب وتعريفهم بمختلف الجوانب الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم على الممارسة السياسية والمشاركة، وكأحد المحاور الاستراتيجية نحو الطريق إلى الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 بإعداد شباب قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية، وإنشاء جسور التواصل المباشر معهم، وتكوين قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات.

2030 الجمهورية الجديدة أمانة الشباب المركزية حزب مصر أكتوبر دورات تدريبية للشباب رؤية مصر 2030 رئيس حزب مصر أكتوبر

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال