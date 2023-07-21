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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محيي الدين يبحث مع الخليف جهود البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، جهود المنامة لدعم التنمية الاقتصادية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان، خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 في نيويورك، التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفق عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها برعاية مباشرة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ائد المناخ للرئاسة المصرية COP27 اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 COP2 أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المبعوث الخاص للأمم المتحدة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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