ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لافروف" يبحث مع وزراء خارجية بلدان "بريكس" الشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مع وزراء خارجية بلدان بريكس، الشراكة الاستراتيجية بين دول المجموعة، خلال اجتماع لهم عبر الفيديو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن أن "لافروف" بحث خلال الاجتماع تبادلا شاملا لوجهات النظر حول سبل تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة.

- الإعداد لقمة بريكس

كما تناول الاجتماع سير الإعداد لقمة بريكس، المزمعة في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس المقبل، والتي سيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جميع جلساتها عبر الفيديو، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس".

وزير الخارجية الروسي ريكس الشراكة الاستراتيجية قمة بريكس الرئيس الروسي جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

غدًا.. الحكم فى دعوى تخصيص يوم لـ"عيد الأب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال