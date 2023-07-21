"لافروف" يبحث مع وزراء خارجية بلدان "بريكس" الشراكة الاستراتيجية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مع وزراء خارجية بلدان بريكس، الشراكة الاستراتيجية بين دول المجموعة، خلال اجتماع لهم عبر الفيديو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن أن "لافروف" بحث خلال الاجتماع تبادلا شاملا لوجهات النظر حول سبل تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة.

- الإعداد لقمة بريكس

كما تناول الاجتماع سير الإعداد لقمة بريكس، المزمعة في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس المقبل، والتي سيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جميع جلساتها عبر الفيديو، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس".