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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 26 كيلو مخدرات في حملة استهدفت 4 مدن بدمياط

مخدرات
مخدرات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- كفر البطيخ)وقسم شرطة (رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقاتلذات العيار) بحوزة (6متهمين "لعدد 4منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونية إتجار فى المواد المخدرة حملة أمنية بندقية خرطوش مخدر الهيروين مخدر الحشيش محافظة دمياط مخدر البانجو مخدر الهيدرو معلومات جنائية مديرية أمن دمياط

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