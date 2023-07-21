ضبط 26 كيلو مخدرات في حملة استهدفت 4 مدن بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- كفر البطيخ)وقسم شرطة (رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقاتلذات العيار) بحوزة (6متهمين "لعدد 4منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.