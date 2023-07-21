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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تفاصيل حملة أمنية مكبرة استهدفت سانت كاترين ودهب ونويبع

جريدة الدستور

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام –كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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