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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الشرقية يواصل جهوده لضبط المتهم بسرقة سيارة مدرس فى مدينة العاشر

ارشيفية
ارشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط المتهم فى واقعة سرقة سيارة مدرس بمدينة العاشر من رمضان، من أمام منزل نجله بنطاق بقسم ثالث العاشر من رمضان.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، يفيد بورد بلاغ من "أحمد. ع" مدرس مقيم بمدينة العاشر من رمضان، بسرقة سيارته الخاصة أثناء تركها أمام منزل نجله نطاق مدينة قسم ثالث العاشر من رمضان.

تم تحرير المحضر رقم 2625 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية المتهم سرقة سيارة مدرس مدينة العاشر من رمضان

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