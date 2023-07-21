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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 20 قرية بمركز منفلوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ تنظيم قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بـ20 قرية بمركز منفلوط بدءًا من غد السبت، وحتى الإثنين 24 يوليو الجاري؛ لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات غير المُلباة بتلك المناطق واستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف تلك القوافل وتوسيع نطاق خدماتها في جميع القرى بمراكز المحافظة مع التركيز على المناطق المحرومة، وذلك في إطار حرص المحافظة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية، وذات الجودة بالمناطق المحرومة، وذات الكثافة السكانية العالية.

ووجّه محافظ أسيوط، رئيس مركز ومدينة منفلوط ورؤساء الوحدات القروية بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة من معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا لرفع وعيها وتمكينها من ممارسة حقوقها.

وأشار إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمركز منفلوط بدءًا من 22 وحتى 24 يوليو الجاري، يشارك فيها 4 عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة العمل وكشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 إخصائية نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب؛ لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى.

وأضاف إلى أن القافلة تبدأ غدا السبت 22 يوليو أعمالها من  خلال العيادات الثابتة بقرى نزة قرار ورميح ومكتب الصحة وبني شقير وبني رافع ومن خلال العيادات المتنقلة بقرى أبوعابد والسهريج وأم القصور، فضلًا عن ندوة توعوية بقرية نزة قرار ويوم الأحد 23 يوليو من خلال ندوة بقرية بني عدي القبلية والعيادات الثابتة بقرى بني سند والمندرة وبني عدي القبلية ومكتب الصحة والحواتكة والعيادات المتنقلة في قرى سكرة وبني عدي البحرية وجحدم، وتختتم القافلة أعمالها يوم الإثنين 24 يوليو، بتنظيم ندوة توعوية بقرية بني مجد وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في العيادات الثابتة بقرى سرادة وبني مجد ومكتب الصحة والعتامنة والعيادات المتنقلة بقرى عرب العمايم وبني شعران والعزية، لافتًا إلى أن القافلة تتم تحت إشراف الدكتور مروة أبوالمكارم مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، وبمتابعة فرق قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.

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