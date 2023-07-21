غدًا.. الحكم فى دعوى تخصيص يوم لـ"عيد الأب"

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الحكم في دعوى بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب.

وأقام ياسر محمد عبدالوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وحملت رقم 48764 لسنة 77 ق.

وقال ياسر التركي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم، على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف ياسر التركي، أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية، وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.