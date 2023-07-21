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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مع ارتفاع الحرارة.. روشتة علاجية لتجنب الإصابة بأمراض الحر

أمراض الحر
أمراض الحر

قدّم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة علاجية لتفادي الإصابة بالأمراض التي تظهر في فصل الصيف لا سيما في ظل موجة الحر الشديدة.

ونصح بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن ممارسة الرياضة في فصل الصيف تجعل الجسم يعتاد على ارتفاع الحرارة، وضرورة الإكثار من شرب المياه طوال اليوم مع تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل الكوسة والخيار والبطيخ والشمام. 

وتابع: "يجب فتح المنافذ والأبواب في المنزل أثناء الليل لترطيب الغرف، وتقليل التدخين لأنه يزيد من نسبة الكربون في الجو".


 


 

ارتفاع الحرارة إصابة بالأمراض الإصابة بالأمراض الجمعيه المصريه للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة المصرية للحساسية والمناعة

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