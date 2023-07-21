مع ارتفاع الحرارة.. روشتة علاجية لتجنب الإصابة بأمراض الحر

قدّم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة علاجية لتفادي الإصابة بالأمراض التي تظهر في فصل الصيف لا سيما في ظل موجة الحر الشديدة.

ونصح بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن ممارسة الرياضة في فصل الصيف تجعل الجسم يعتاد على ارتفاع الحرارة، وضرورة الإكثار من شرب المياه طوال اليوم مع تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل الكوسة والخيار والبطيخ والشمام.

وتابع: "يجب فتح المنافذ والأبواب في المنزل أثناء الليل لترطيب الغرف، وتقليل التدخين لأنه يزيد من نسبة الكربون في الجو".







