ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلى مع "زيزو" لضمه من الزمالك

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن أحد مسئولي النادي الأهلي نفى تمامًا وجود أي مفاوضات للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وأشار إلى أن ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا على أن ما يثار بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات وحصوله على 30 مليون جنيه راتب سنوي، ليس له أساس من الصحة.

وأتم: "كل شيء وارد بشأن انتقال أي لاعب من الزمالك إلى الأهلي أو العكس مثلما حدث في صفقة إمام عاشور، لكن حتى الوقت الراهن لا يوجد أي تحرك من الناديين للحصول على أي لاعب من الآخر".

أحمد سيد زيزو الاهلى الزمالك الدورى المصرى

الأكثر قراءة

رامى جمال: هذا الفنان عاملنى بجهل بسبب البهاق وقطعت علاقتى به

ثنائى الأهلى يقترب من العودة أمام بيراميدز والمصرى

فنان شهير يفترش الشارع.. و"رضوان" يطالب التضامن بالدخل

تضحية قصوى.. الأمم المتحدة تحيى ذكرى شهداء مصر فى عمليات حفظ السلام

رامي جمال مهاجمًا رامي صبري: "مفيش حد اختارني لحفل السعودية"

إهمال طبي يُنهي حياة "شروق" ببورسعيد.. وشقيقها: "مش هنسيب حقها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق