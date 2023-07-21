حقيقة مفاوضات الأهلى مع "زيزو" لضمه من الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن أحد مسئولي النادي الأهلي نفى تمامًا وجود أي مفاوضات للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وأشار إلى أن ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا على أن ما يثار بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات وحصوله على 30 مليون جنيه راتب سنوي، ليس له أساس من الصحة.

وأتم: "كل شيء وارد بشأن انتقال أي لاعب من الزمالك إلى الأهلي أو العكس مثلما حدث في صفقة إمام عاشور، لكن حتى الوقت الراهن لا يوجد أي تحرك من الناديين للحصول على أي لاعب من الآخر".