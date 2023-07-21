متى يبدأ العام الدراسى الجديد 2023-2024 فى مدارس مصر؟

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 فى مدارس مصر لمعرفة التوقيت الرسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد من أجل الاستعداد له.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

وحول موعد بدء الدراسة 2023 في مصر، فمن المتوقع أن يكون مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2023، وذلك كما هو متبع في كل عام دراسي جديد، ولم تكشف وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي حتى الآن عن موعد بداية الدارسة أو ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فى المدارس.



موعد مؤتمر وزارة التربية والتعليم لإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ومن المنتظر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا رسميًا في شهر أغسطس المقبل للكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد، ويكشف في المؤتمر إعلان موعد بداية الدراسة 2023 في مصر والخريطة الزمنية الموضحة لملامح العام الدراسي المقبل، وكذلك مواعيد امتحانات الفصلين الدراسيين، وموعد إجازة نصف العام والإجازة الصيفية لجميع المراحل التعليمية.

كما أن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 لن يتم قبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يتم على أساسه إعتماد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد، وبمجرد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.