أمل سرور تناقش وتوقع كتابين بالمعرض الدولى لمكتبة الإسكندرية

تنظم دار صفصافة للنشر والتوزيع حفل مناقشة وتوقيع "أيام في أفغانستان الإسلامية"، و" النيل منابع الحزن" مؤلفات الكاتبة الصحفية أمل سرور، في الساعة السابعة مساء الجمعة، بالمعرض الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية بجناج دار صفصافة للنشر والتزيع رقم 18 ساحة الحضارة .

كتاب "أيام في إمارة أفغانستان الإسلامية

هي رحلة شديدة الجرأة وربما التهور إلى بلاد شديدة القسوة. بلاد منحوتة في الصخر اعتلت هضابا وجبالا، والتي يطلق عليها بعض الجغرافيين سقف العالم، وبلاد الإسلام المعلقة أفغانستان. رحلة ترصد من قلب الحدث تاريخ طالبان، وصعودهم وحكمهم الذي علا ثم سقط، ثم عادوا للحكم مرة أخرى ربما بصفقة كما يتردد كثيرًا هنا وهناك.

بقلم شديد الدقة والحدة ترصد أمل سرور كل ما تمكنت من الوصول إليه هناك. الدور الأمريكي المريب في أفغانستان منذ الحرب مع السوفيت مقابلات ولقاءات ومطاردات حرب وتفجيرات وواقع مظلم، في ظل قبضة حديدية لا ترحم ترصد وضع المرأة المزري هناك، وتحاور رجال طالبان بمنتهى الشجاعة بل وتنتقدهم في عقر دارهم لا هم لها سوى نقل الحقيقة المجردة أيا كانت العواقب هي رحلة ورصد وتحليل شديد التميز والأهمية لنظام يحكم بلدًا كبيرًا، لا يهتم فيه بالإنسان قدر اهتمامه بـ الأربي جي والرصاص المتناثر في كل مكان.

كتاب "النيل.. منابع الحزن"

رحلة عبر القارة السمراء؛ أرض سوداء حارقة ومحترقة وجوه سمراء وقلوب ناصعة البياض عالم مغلق ودنيا غامضة، حالة فريدة من نوعها تركيبة معجونة بالشجن ممزوجة بالمتناقضات، الرحلة إلى القارة الإفريقية مختلفة بكل المقاييس عن أي رحلة قامت بها الصحفية أمل سرور إلى أي مكان في العالم، وبقدر اختلافها واحتفاظها بمذاق خاص وخصوصية أشد بقدر ما جاءت في أحيان محزنة بل مفجعة، وفي أخرى مليئة بالمفاجآت التي تصل إلى حد الصدمات.