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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائى الأهلى يقترب من العودة أمام بيراميدز والمصرى

النادي الأهلي
النادي الأهلي

اقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة لتشكيل المارد الأحمر في مباراتي بيراميدز والمصري المؤجلتين من منافسات الدوري.

وغاب السولية عن الأهلي في المباريات الأخيرة؛ بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما غاب محمود متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم.

وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

من المنتظر أن يخضع الثنائي لفحص طبي على هامش مران الأهلي اليوم قبل الانتظام في التدريبات الجماعي.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز المقبلة، خلال المران الأخير للفريق يوم السبت المقبل.

الاهلى بيراميدز المصرى البورسعيدى الدورى المصرى عمرو السولية محمود متولى

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