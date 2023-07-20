محمد رياض يكشف سبب رفض عبلة كامل التكريم بالمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه من الصعوبة أن ننتظر وفاة الفنان حتى نكرمه، مؤكدًا أن القيمة الكبرى هي أن يكرم الفنان خلال حياته والمهم أن يشعر ويلمس ذلك ويرى احتفال الناس به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن اللجنة العليا بالمهرجان وافقت على اقتراحه بتكريم النجوم في حياتهم، مشيرًا إلى أنه يتم عمل فيلم عن الفنان المكرم، وكتاب عن مسيرته الفنية، وندوات، كما سيتم عمل ندوات خاصة للنجوم الراحلين.

تم الانتهاء من تجهيزات المهرجان

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات المهرجان مبكرًا حتى لا يتم الاستعجال وحتى لا يتعرضوا للضغط، واليوم يتم الإعداد لحفل الافتتاح وتم تنظيم جدول الندوات واختيار لجنة التحكيم والمشاهدة وتم إعداد كتب عن المكرمين.

وعن تكريم الفنانة عبلة كامل، قال إنه من خلال عمله معها يعلم أنها لا تحب الظهور الإعلامي، مؤكدًا أنه تم طرح اسمها في كل المهرجنات وفي كل الدورات وكذلك بمهرجان السينما ولكنها تعتذر.