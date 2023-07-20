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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض: سعدت باختياري رئيسًا لمهرجان المسرح وأحلم أن يخاطب المهرجان رجل الشارع

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، إن الفنان الذي لم يعمل في المسرح ينقصه الكثير، لأن المسرح حالة خاصة، مؤكدًا أنه حالة تصاعدية من دخول الفنان لخشبة المسرح وحتى النهاية وهو لقاء حي بين الممثل والجمهور.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه سعد كثيرًا لاختيار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني له، رئيسًا لمهرجان المسرح هذا العام، مشيرًا إلى أنه تحمل المسئولية لأنه كان موجودًا في الثلاث دورات الماضية ضمن اللجنة العليا ويعرف ما يدور في كواليس المهرجان.

يتم تقديم بانوراما لكل ما أنتج على المسرح خلال عام

وعن أكثر أحلامه قال إنه كان يتمنى أن يخاطب المهرجان رجل الشارع لأن مهرجان المسرح من أصعب المهرجانات وفعالياته كثيرة ويدخل المسابقة 40 عرضًا على مستوى المحافظات ويتم تقديم بانوراما لكل ما أنتج على المسرح خلال عام.

محمد رياض المسرح رئيسا لمهرجان المسرح رجل الشارع وزيرة الثقافة

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