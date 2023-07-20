مرتضى منصور: الزمالك بحاجة إلى 100 مليون جنيه لضم صفقات جديدة

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لا علاقة له بانتقال لاعب إلى أي فريق أو بمباراة.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر "أسهل شيء في الوقت الحالي هو الرحيل وتقديم الاستقالة، وجمهور الزمالك عليه تقديم الدعم والمساندة للفريق".

وأضاف "أرحب بالنقد البنّاء بعيدًا عن التطاول والتجاوز على أعضاء مجلس الإدارة، ولا أحد يمكنه أن يتسبب في رحيل المجلس إلا من خلال الجمعية العمومية".

وتابع مرتضى منصور"لا توجد عمولة أو سمسرة في النادي، وهذا الأمر كان يحدث في وقت سابق، وليس في عهد المجلس الحالي".

وواصل حديثه "هناك من يريد أن يُلحق الضرر بالنادي لكننا مجلس محترم، ولن نرحل إلا بقرار الجمعية العمومية للزمالك".

وكشف: "ممدوح عباس قام بحجز 100 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك، ونحن بحاجة لهذه المبالغ من أجل إبرام الصفقات الجديدة".