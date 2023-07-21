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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الجمعة 21 يوليو 2023

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 21 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج النارية، التي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل: 

يوم ملئ بالتحديات والفرص ينتظرك، قد تجد نفسك في موقف يتطلب منك المبادرة والقيادة والحسم، وقد تحصل على اعتراف أو ترقية في عملك أو دراستك. 

على الصعيد المالي، قد تستطيع تحسين وضعك بالاستفادة من فرصة استثمارية أو تجارية، أما على الصعيد العاطفي، قد تشهد علاقتك بشريك حياتك بعض التغيرات أو المفاجآت التي تزيد من حماسك وشغفك.

يمكن أن يكون التعامل مع قلبك أمرًا مناسبًا لك، حتى لو لم تكن تدرك ذلك في ذلك الوقت، إذا كنت تبحث عن فرصة لزيادة دخلك، فقد تتعلم مهنة جديدة اليوم.

برج الأسد: 

يوم مناسب للابتكار والإبداع والتميز، وقد تظهر لديك مواهب أو قدرات جديدة تثير إعجاب الآخرين، وقد تشارك في نشاط فني أو ثقافي أو اجتماعي يزودك بالإلهام والمتعة. 

على الصعيد المهني، قد تتاح لك فرصة للتعاون مع شخص مبدع أو مشهور، على الصعيد المالي، قد تحظى بزيادة في دخلك أو هدية ثمينة.

استمع إلى كل من جزء القصة إذا كنت ستصدر أي حكم ، اليوم سيكون عليك التعامل مع بعض الضغط في المكتب. 

برج القوس: 

يوم مناسب للسفر والتعلم والتطور،  قد تستفيد من فرصة لزيارة مكان جديد أو التعرف على ثقافة مختلفة، وقد تحصل على شهادة أو دورة أو كتاب يزيد من معرفتك وثقافتك. 

على الصعيد المهني، قد تظهر لديك قدرة عالية على التفاوض والإقناع والابتكار، أما على الصعيد المالي، قد تستفاد من صفقة ناجحة أو ربح غير متوقع.

قد تحصل على بعض فرص العمل الجيدة في مكان عملك لإثبات جدارتنا، خصص بعض الوقت لشريكك حتى لا يشعر بفقدان المودة. 

 

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