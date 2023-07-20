مراسل "القاهرة الإخبارية": الاستثمارات بالعلمين الجديدة تخطت الـ 70 مليار دولار

رصدت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في العلمين الجديدة، أبرز الأماكن التي يقصدها المواطنون في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت “الخولي”: “متواجدون الآن، في الممشى السياحي لمدينة العلمين المصرية، وهذه المدينة ترفع شعار "العالم علمين" طوال فصل الصيف، لتحوله إلى تجربة مختلفة ومتميزة".

وأضافت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، أن مهرجان العلمين ينعقد في عدة مناطق، وسط توافد كبير للمصريين والأجانب على المناطق الشاطئية والتراثية والثقافية، للاستمتاع بـ12 فعالية يشهدها المهرجان" .

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر منطقة سكنية طوال العام، بها جامعة العلمين الجديدة وبها مقر وزاري وحكومي، وتنعقد رئاسة الوزراء المصرية والوزارات المختلفة طوال فصل الصيف داخل هذا المقر.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في مدينة العلمين الجديدة تصل إلى 70 مليار دولار، لافتة إلى أن مدينة العلمين الجديدة بها الكثير من الفرص الواعدة للشباب، وللمصريين وغير المصريين، سواء العاملين في مجال الفندقة أو السياحة أو المطاعم والكافيهات.