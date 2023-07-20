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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فنان شهير يفترش الشارع.. و"رضوان" يطالب التضامن بالدخل

الفنان أحمد شوقي
الفنان أحمد شوقي عبدالحكيم

عرض برنامج "مساء dmc"، تقريرًا عن الفنان أحمد شوقي عبدالحكيم، والذي يفترش الشارع ويعاني من تدهور كبير في حالته الصحية.

وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، إنه نجل المؤلف شوقي عبدالحكيم، وسافر لعدد من الدول ويتحدث بأكثر من لغة أجنبية وانتهى به الحال بشكل غير آدمي مفترشًا الشارع.

وأضاف أن الإعلامية إيمان الحصري، عرضت حالته بالبرنامج  منذ 3 سنوات، وحدث تحرك وقتها من وزارة التضامن الاجتماعي، وفريق التدخل السريع تحرك وتم نقله لمستشفى 15 مايو، وبعد تعافيه صحيًا، تم نقله لدار رعاية الجيزة ولكن اكتشفنا أنه عاد مرة أخرى ليفترش الشارع ليرسم لوحاته ويطعم الكلاب التي يرعاها. 

مناشدة جديدة لوزارة التضامن بمساعدته

وتابع أن اليوم الواقع أكثر المًا والحالة الصحية تدهورت وأصبح يعاني من صعوبة في الكلام، مطالبًا وزارة التضامن بالتحرك مرة أخرى، حتى وإن رفض الاستجابة للانتقال معهم لتلقي العلاج أن يتعاملوا معه بصبر حتى يقنعوه بالانتقال لإحدى دور الرعاية.

رامي رضوان وزارة التضامن ساعدته الاعلامية ايمان الحصري شوقي عبدالحكيم أحمد شوقي عبدالحكيم

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