بحضور وزيرة التضامن.. محافظ مطروح يشهد انطلاق فعاليات معرض "ديارنا"

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على افتتاح معرض ديارنا كل عام لما يتيحه من فرص للعارضين من ترويج وتسويق لمنتجاتهم خاصة البيئية والتراثية وما يوفره من مورد اقتصادى لهم.

واوضح “شعيب” أن المستهدف هذا العام هو مشاركة 500 عارض طول فترة المعرض الذى يتم تنظيمه على 4 مراحل طوال شهري يوليو وأغسطس، وتضم كل مرحلة 14 يوم .

وأضاف محافظ مطروح أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة الخامسة عصرا حتى الخامسة صباحا حيث تشارك محافظة مطروح فى المرحلة الأولى بالمعرض بمنتجات واحة سيوة البيئية المتميزة التى تلاقى إقبالا كبيرا عليها بسبب شهرتها وجودتها التى تتميز بها.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لـ “معرض ديارنا” للمنتجات البيئية والتراثية وذلك بمدخل مارينا 5 بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح كلا من النائب رزق علواني والنائب جمال الشوري، و عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين وفاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح و فتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى وعدد من عمد ومشايخ العلمين .