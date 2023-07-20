"الزراعة" تكشف عن حجم إنتاجها من اللقاحات البيطرية للثروة الداجنة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات، أن كافة اللقاحات الحيوانية التي يتم استخدامها في تحصين الثروة الحيوانية يتم إنتاجها داخل المعهد بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما أن المعهد وصل إلى إنتاجه ما يقرب من 125 من كمية اللقاحات الخاصة بالثروة الداجنة، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على مواجهة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود عن طريق الإسراع في الحصول على العترات الجديدة من الفيروس وإنتاج المصل الخاص به.

أكد التقرير أنه في الوقت الحالي يتم تصدير اللقاحات إلى الدول الإفريقية وخاصة بعد الحصول على شهادات الأيزو، وتقوم الدولة بتوفير اللقاحات بأسعار معقولة للمربين والمزارعين، وذلك من خلال برامج الدعم المالي التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتطوير الثروة الحيوانية في البلاد.

وأوضح التقرير أنه تشمل هذه البرامج توفير اللقاحات البيطرية المجانية للمزارعين والمربين المحتاجين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة باللقاحات البيطرية.