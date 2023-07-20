ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن حجم إنتاجها من اللقاحات البيطرية للثروة الداجنة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات، أن كافة اللقاحات الحيوانية التي يتم استخدامها في تحصين الثروة الحيوانية يتم إنتاجها داخل المعهد بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما أن المعهد وصل إلى إنتاجه ما يقرب من 125 من كمية اللقاحات الخاصة بالثروة الداجنة، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على مواجهة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود عن طريق الإسراع في الحصول على العترات الجديدة من الفيروس وإنتاج المصل الخاص به.

أكد التقرير أنه في الوقت الحالي يتم تصدير اللقاحات إلى الدول الإفريقية وخاصة بعد الحصول على شهادات الأيزو، وتقوم الدولة بتوفير اللقاحات بأسعار معقولة للمربين والمزارعين، وذلك من خلال برامج الدعم المالي التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتطوير الثروة الحيوانية في البلاد.

وأوضح التقرير أنه تشمل هذه البرامج توفير اللقاحات البيطرية المجانية للمزارعين والمربين المحتاجين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة باللقاحات البيطرية.

-الزراعة تكشف حجم إنتاجها اللقاحات البيطرية للثروة

الأكثر قراءة

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

فاروق فلوكس: ابنى أحمد كان معموله سحر ودلوقتى بقى كويس ومواظب على الصلاة

الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من غد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق