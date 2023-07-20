"تذكرتى" تطرح تذاكر بخصم 10% لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

أتاح موقع "تذكرتي"، حجز تذاكر السفر لحضور فعاليات مهرجان العلمين، بخصم 10% على التذاكر المجمعة من أول 4 تذاكر حتى 10 تذاكر.

وأكد موقع "تذكرتي" إتاحة خصم 10% من خلال بروموكود "العالم علمين"، في حالة إن كان عدد التذاكر أقل من 10 تذاكر.

وفي وقت سابق، كان أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة لحجز حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة، المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، يوم الجمعة 28 يوليو الجاري، بمنطقة أرينا العلمين، إذ من المقرر أن يقدم النجمين خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف.

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا هناك يوم الجمعة المقبلة 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

وتشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.